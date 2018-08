Le pagelle di Criscito: doppio assist per il ritorno al suo Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno al suo Genoa molto positivo per Mimmo Criscito. Suo l'assist per il vantaggio di Piatek, così come quello per Kouame che ha raddoppiato dopo pochi minuti. Il capitano del Grifone è tornato a casa ed è già stato protagonista nella sfida contro l'Empoli. Il ritorno al passato, nel ruolo di esterno mancino nel centrocampo a cinque di Ballardini, è stato molto positivo: un giusto mix di esperienza e spirito di appartenenza che può soltanto giovare alla stagione dei rossoblù.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7