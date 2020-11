Le pagelle di Cristiano Ronaldo - C'è chi lo vota come peggiore: notte Champions da egoista

Stavolta non per tutti è sufficiente. I voti per CR7 spaziano dal 6.5 al 5.5. Per Il Corriere dello Sport non raggiunge la sufficienza, ed è il peggiore in campo per i bianconeri. A pesare il gol sbagliato nel primo tempo, non da lui, e quello della ripresa per egoismo. Non tutto negativo, però, perché a far leva per i giudizi più positivi c'è anche un assist nel tabellino finale, ovvero quello per il 2-0 di Morata.

Gazzetta dello Sport 6

Tuttosport 6.5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttomercatoweb.com 6.5