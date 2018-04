Le pagelle di Cristiano Ronaldo: gol pazzesco e strapotere

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata da incorniciare e un gol che entrerà di diritto nella storia della Champions League. Cristiano Ronaldo ha conquistato l'Allianz Stadium di Torino e ha consentito al Real Madrid di ipotecare la semifinale di Champions League: prima la rete dello 0-1 dopo neanche tre minuti di gioco, poi la rovesciata dello 0-2 che ha fatto alzare in piedi tutto lo stadio. Decima partita consecutiva con gol all'attivo in Champions, per un giocatore che non smette mai di stupire. Questi i voti attribuiti a CR7 dopo la sfida contro la Juve:

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere della Sera: 9

Tuttosport: 10

La Stampa: 9

Tuttomercatoweb.com: 8