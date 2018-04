Le pagelle di Cristiano Ronaldo: implacabile. E sono dieci

© foto di www.imagephotoagency.it

La copertina è sempre sua: col rigore segnato in pieno recupero e con un'attesa di almeno cinque minuti a gioco fermo per le proteste bianconere, Cristiano Ronaldo mostra una freddezza quasi inumana e calcia in maniera perfetta il calcio di rigore che porta il Real Madrid in semifinale di Champions League. Sono dieci reti in sette partite, numeri impressionanti che superano anche quelli di Messi (ma non è una novità). Per CR7 il voto è scontato, ispirato ovviamente dal numero di maglia.

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttosport - 7

La Stampa - 7

Corriere dello Sport - 7

TuttoMercatoWeb.com - 7