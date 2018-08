Le pagelle di Cristiano Ronaldo: niente gol per sfortuna e bravura altrui

© foto di www.imagephotoagency.it

Due partite zero gol ma chiaramente nessuna preoccupazione intorno a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a sbloccarsi nella gara contro la Lazio, per bravura degli avversari, vedi la super parata di Strakosha nel secondo tempo, che per sfortuna, con la deviazione dello stesso portiere nell'azione che ha portato poi al raddoppio di Mandzukic e il pallone che gli è sbattuto prima su un piede e poi sull'altro. Contro il Parma al Tardini CR7 proverà ancora a siglare il suo primo gol in Serie A e Allegri spera che la terza sia quella buona.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6