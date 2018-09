Le pagelle di Cutrone: decisivo dalla panchina. Arma in più per Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Cinque minuti o poco più possono bastare. Patrick Cutrone ha deciso la partita contro la Roma facendo il gol del 2-1 dopo essere entrato in campo all'ottantaquattresimo. Splendido l'assist di Higuain, freddissimo il giovane italiano davanti a Olsen. Dopo un'altra estate passata, in casa rossonera, a parlare dei grandi colpi di mercato è stato ancora una volta lui a essere decisivo, e siamo solo alla terza giornata. Gattuso può contare su di lui e la dimostrazione è data dalla sua voglia di essere protagonista, con la consapevolezza di non essere una prima scelta per il suo allenatore.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7