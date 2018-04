Le pagelle di Cutrone: gol da urlo, ma a gioco fermo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prova senza acuti particolari per Patrick Cutrone, partito titolare e in campo fino al 70' nella sfida di ieri contro l'Inter. Il Milan soffre, rischia di capitolare, ma con il giovane attaccante troverebbe anche il gol, bellissimo peraltro, ma in evidente posizione di fuorigioco. Tutti i giornali ne evidenziano l'enorme generosità, quindi è anche capibile la scelta di Gattuso di toglierlo a venti minuti dalla fine, sperando ancora una volta nella rinascita di Kalinic. Ad oggi è ancora l'italiano l'attaccante di riferimento per i rossoneri.

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6