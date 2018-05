Le pagelle di Dabo: il primo squillo del nuovo idolo di Firenze

© foto di Federico De Luca

Bryan Dabo è arrivato in punta di piedi alla Fiorentina durante lo scorso mercato di gennaio ma in poco tempo, complice anche l'infortunio occorso a Milan Badelj, è diventato una pedina importante per Stefano Pioli, che lo ha spesso mandato in campo anche da titolare. Ieri è arrivato anche la prima rete in maglia gigliata, per un centrocampista che è diventato già idolo per i tifosi viola, sia per il suo contributo in campo che per la sua stravaganza sui social.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5