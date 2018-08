Le pagelle di De Paul: dal mercato ai gol. Il migliore di inizio stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo gol in altrettante partite e prima vittoria in campionato dell'Udinese dopo il pareggio di Parma. Rodrigo De Paul è il grande protagonista dell'inizio della stagione bianconero e da uomo mercato è diventato in poco tempo una pedina fondamentale per Velazquez. L'argentino è partito con il piede giusto e proverà a essere sempre più importante per la formazione friulana, in una stagione che non sarà facile e dove la salvezza dovrà essere conquistata con l'apporto di tutti.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7