© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello contro la Lazio è il terzo rigore sbagliato in questo campionato da Rodrigo de Paul. L'uomo di maggior classe dell'Udinese tradisce nel recupero dell'Olimpico. Del Messaggero Veneto il giudizio più duro. 61 minuti da dimenticare con i restanti 30 in panchina, a recuperare le energie in vista della sfida contro il Sassuolo. "Ha l'occasione per cambiare la storia della partita e non la capitallzza" sottolinea Tuttomercatoweb.

Tuttomercatoweb: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Messaggero Veneto: 4

TuttoUdinese.it: 5