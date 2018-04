Le pagelle di De Rossi: autogol imparabile, è l'inizio della fine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La colpa non è certamente solo sua e c'è anzi tanta sfortuna nella precisione della traiettoria che batte Alisson, ma l'autogol di Daniele De Rossi rappresenta l'inizio della fine per la Roma nella gara contro il Barcellona. Il Camp Nou lo applaude, ma in tanti hanno pensato a Italia-Svezia nel momento del vantaggio blaugrana: bocciatura unanime dalla stampa, con la Gazzetta che sottolinea come il Barça attacchi spesso nella sua zona di campo, mentre Tuttosport sottolinea come la sfortunata deviazione lo influenzi fino al novantesimo.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5