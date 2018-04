Le pagelle di De Rossi: Capitan Futuro è diventato grande

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitan futuro è diventato grande. Ed è riuscito dove neanche Totti era arrivato: Daniele De Rossi, col rigore segnato e una partita perfetta, è stato uno dei trascinatori della Roma che per la prima volta arriva in semifinale di Champions League. Prestazione maiuscola, con quella fascia al braccio che non sembra pesargli più.

Le pagelle di De Rossi

TuttoMercatoWeb 7,5

La Gazzetta dello Sport 9

Corriere dello Sport 10

Tuttosport 8

Il Messaggero 9

Corriere della Sera 9