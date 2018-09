Le pagelle di Defrel: cecchino nel primo tempo. Zapata è dimenticato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima un destro potentissimo che non ha lasciato scampo a Ospina, poi un diagonale deviato in porta da Albiol per il 2-0. Gregoire Defrel ha già conquistato Marassi alla sua prima uscita stagionale davanti ai suoi nuovi tifosi. La coppia con Quagliarella funziona e Giampaolo, grazie all'ex Roma, non rimpiange Zapata.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 8