Le pagelle di Di Biagio: quasi buona la seconda. Ma sarà anche l'ultima

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Di Biagio saluta, molto probabilmente, la panchina della Nazionale maggiore con un buon pareggio conquistato nel tempio del calcio inglese. Quella scesa in campo a Wembley è un'Italia diversa rispetto a Manchester, anche se subisce per larghi tratti la formazione di casa. Immobile non aiuta il CT, sciupando una clamorosa occasione dopo pochi secondi, Parolo e Rugani lo affossano con un'ingenuità incredibile. Per fortuna ci pensa Chiesa, uno degli elementi da cui ripartire, a procurarsi il rigore che poi Insigne trasformerà.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5