Le pagelle di Di Biagio: solo una sufficienza. Ct rimandato alla prima

Luigi Di Biagio non può dire buona la prima. Al cospetto di un'Argentina incerottata, la sua Italia fa la figura di un modestissimo sparring partner. E i voti ricalcano l'andamento di una partita d'esordio che ha visto la nazionale in grande difficoltà: solo una sufficienza, tra le pagelle dei principali quotidiani, per l'ex centrocampista di Roma e Inter. Per il resto, la media è da insufficienza lieve: rimandato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport 5,5

Tuttosport 6

Corriere dello Sport 5,5

Corriere della Sera 5