Le pagelle di Di Francesco: capolavoro tattico. Un 10 e tutti 9

© foto di Federico Gaetano

Roma-Barcellona è stata, prima di tutto, il capolavoro tattico di Eusebio Di Francesco. Che ha mandato la squadra in campo con un inedito 3-4-1-2, spiazzando Valverde e tutti i blaugrana. Una partita vinta sul campo da calcio, ma giocata come se si fosse su una scacchiera. E giustamente il tecnico abruzzese, sui quotidiani di oggi, viene celebrato con un trionfo a livello di pagelle: 10 per il Corriere dello Sport, che ha dato questo voto a tutti, per il resto 9 unanime.

Le pagelle di Di Francesco

La Gazzetta dello Sport 9

Corriere dello Sport 10

Tuttosport 9

Il Messaggero 9

Corriere della Sera 9