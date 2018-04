Le pagelle di Di Francesco: sbaglia e cambia tardi, la nave è già affondata

Bocciatura praticamente unanime sui quotidiani quest'oggi per Eusebio Di Francesco, inevitabilmente finito sulla graticola della critica dopo il 5-2 raccolto a Liverpool: la difesa a tre non convince, la scelta Under non paga, il carattere della squadra non è quello giusto, come ammette anche il tecnico successivamente in conferenza stampa. Il tridente offensivo avversario si gioca praticamente ogni duello uno vs uno e non è una grande idea, Nainggolan non riesce ad aiutare la propria linea mediana e Dzeko è lasciato troppo solo lì davanti. Tutti errori a cui dovrà porre rimedio con un secondo miracolo all'Olimpico, che appare ancor più complicato rispetto a quello avvenuto contro il Barcellona.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Daily Mail: 6