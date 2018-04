Le pagelle di Diawara: gol della riserva per proseguire la rincorsa

© foto di Insidefoto/Image Sport

I gol delle riserve sono merce rara in casa Napoli ma quello realizzato ieri da Amadou Diawara ha tutta l'aria di poter essere molto importante nella corsa allo Scudetto, destro a giro imparabile a tempo scaduto dopo uno stop forse ancora più bello e difficile, per un San Paolo che non credeva più nella vittoria ma che è esploso grazie alla prima rete in campionato del centrocampista ex Bologna, decisivo per tenere ancora aperta la Serie A a sette giornate dalla fine.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7