Le pagelle di Dibusz - Il portiere del Ferencvaros da Paperissima. Il peggiore, merita anche 3

Il peggiore in campo della gara tra Ferencvaros e Juventus è senza dubbio il portiere, secondo dell'Ungheria, Denes Dibusz. Il voto più severo è quello di Tuttomercatoweb.com, che lo stecca con un netto 3 in pagella. Anche per i quotidiani sportivi, però, la prestazione è da dimenticare: tutti 4 per l'autore di una papera (e mezzo) decisiva per far mettere in cassaforte la partita alla Juventus nella ripresa alla Puskas Arena.

Gazzetta dello Sport 4

Tuttosport 4

Corriere dello Sport 4

Tuttomercatoweb.com 3