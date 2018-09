Le pagelle di Djourou: un esordio non certo indimenticabile

Esordio non proprio da manuale per Johan Djourou, ex difensore dell'Arsenal, entrato in campo dopo l'intervallo per la sua prima presenza in Serie A. Sua la disattenzione più grave in occasione della rete decisiva di N'Koulou, con il centrale che si è fatto trovare impreparato nello stacco di testa del centrale granata. Da rivedere la sua prova dunque, con la forma fisica che non è certo al top.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 4,5