Le pagelle di Donadoni: sconfitta dolorosa, il tecnico sotto esame

Il suo Bologna è in crisi e anche se la zona retrocessione è ancora a distanza di sicurezza Roberto Donadoni non può più dormire sonni tranquilli in vista delle ultime sette giornate di campionato. I rossoblù sono stati anche sfortunati, probabilmente non avrebbero meritato il ko ma le prestazioni non sono certo all'altezza delle aspettative e come spesso accade è proprio l'allenatore a finire per primo sul banco degli imputati.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5