Le pagelle di Donnarumma: dal paradiso all'inferno in 4 minuti

Dal paradiso all'inferno in 4 minuti. Così come spesso succede nel calcio, la finale di Coppa Italia di Gigio Donnarumma sarà ricordata non tanto per le tre super parate della gara, quanto per i due clamorosi errori tra pali che di fatto chiudono la partita in favore della Juventus. Il peggiore in campo nel Milan, secondo i quotidiani. Con l'ennesimo paragone con Buffon a gravare ulteriormente il giudizio.

Le pagelle di Donnarumma

TuttoMercatoWeb 4,5

La Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere della Sera 4

Tuttosport 4

Corriere dello Sport 4