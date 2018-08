Le pagelle di Donnarumma: impreciso e non sicuro al San Paolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incerto su almeno due dei tre gol e un ko che pesa, soprattutto nella testa di tutto il Milan. Gianluigi Donnarumma non è stato certo tra i migliori nella sfida del San Paolo di sabato contro il Napoli e in molti parlano già di un possibile avvicendamento con Reina. L'ombra dello spagnolo pesa come un macigno sulle spalle del giovane portiere rossonero, che dovrà cercare di essere meno impreciso, nonostante non abbia commesso errori clamorosi. Da migliorare anche il suo palleggio con i piedi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5