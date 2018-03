Le pagelle di Donnarumma: prova sufficiente nel tempio del calcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Gigi a Gigio, un passaggio di consegne quasi scontato. La sua titolarità è stata invocata a gran voce dopo la sconfitta contro l'Argentina e il CT Di Biagio ha accontentato tutti, privandosi dell'esperienza di Buffon - che pur non aveva sfigurato venerdì scorso - e schierando, nel tempio di Wembley, il giovane portiere del Milan. La prestazione di Donnarumma è da considerarsi sicuramente positiva: incolpevole sul gol di Vardy, ha mostrato sicurezza nelle altre occasioni in cui è stato chiamato in causa.

I VOTI

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6