Le pagelle di Dybala: CR7 di un altro pianeta. Confronto impietoso

Alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions Massimiliano Allegri era stato chiaro: "Dybala farà una grande partita", ma il giorno dopo non possiamo certo dire che il tecnico abbia avuto ragione, vista anche l'espulsione rimediata dalla Joya. Negli ultimi mesi l'argentino è stato accostato a più riprese a Lionel Messi e si è detto anche che fosse pronto a mettersi al livello dei due migliori al mondo, Cristiano Ronaldo compreso, ma il confronto con il portoghese è stato impietoso. Dybala dovrà fare ancora tanta strada per poter arrivare a essere decisivo come loro.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

La Stampa: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5