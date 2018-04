Le pagelle di Dybala: l'assente ingiustificato della sfida Scudetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti si aspettavano tanto da lui ma la sua partita è durata soltanto quarantacinque minuti, fatti di pochi spunti e zero tiri in porta. Paulo Dybala non è riuscito a far male al Napoli e la Juventus ha pagato a caro prezzo la serata no dei suoi campioni, perdendo la super sfida Scudetto e vedendo il Napoli avvicinarsi sensibilmente in classifica. Gli azzurri adesso sono distanti una sola lunghezza e i bianconeri dovranno vincere le ultime quattro sfide del campionato in corso per avere la certezza di vincere il settimo Scudetto consecutivo. Serviràil miglior Dybala, non quello visto in campo ieri sera all'Allianz Stadium.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4

La Stampa: 5

Il Mattino: 5

Tuttomercatoweb.com: 4,5