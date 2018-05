Le pagelle di Dybala: la Joya si accende e cambia la partita

© foto di Federico Gaetano

Allegri, dopo il ko contro il Napoli, aveva chiesto a Paulo Dybala (e a Higuain) i gol scudetto. Così, in attesa del sigillo ufficiale sul titolo italiano, ecco l'argentino decisivo nella finale di Coppa. Non con i gol, certo, ma con una prova definita in molti casi come la migliore della Juventus. E' quando si accende lui che i bianconeri svoltano la partita col Milan.

Le pagelle di Dybala

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere della Sera 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7,5