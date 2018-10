Le pagelle di Dybala - Ruba la scena a CR7. Un vintage Del Piero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un vintage Del Piero. Prende la gomma e cancella i dubbi sul rendimento nelle partite importanti". Così La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola commenta la prestazione di Paulo Dybala, autore del gol che ha deciso Manchester United-Juventus. Per 'Tuttosport': "Un altro numero 10 che lascia il segno a Old Trafford, come capitò a Del Piero nel 1996". Questo, invece, il commento di TMW: "Come Del Piero, trascina la sua Juve alla vittoria all’Old Trafford, 22 anni dopo Pinturicchio. Gioca un primo tempo da campione assoluto, nella ripresa la squadra non tiene il suo passo. Ruba la scena a CR7". Di seguito i voti.

Le pagelle di Paulo Dybala

TMW - 7.5

TuttoSport - 8

Gazzetta dello Sport - 7

La Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7

La Stampa - 8

TuttoJuve - 7.5