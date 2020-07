Le pagelle di Dybala - Un'altra notte da ricordare per l'argentino

Nella serata in cui Perin sembra volare in praticamente ogni angolino, lui trova la serpentina giusta per sbloccare il risultato. Per La Gazzetta dello Sport è una lanterna che illumina alle ore 23 il buio della notte Juventus, prendendo il voto più alto, un otto tondo. È il trascinatore della squadra che, però, un anno fa voleva venderlo.

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5