Le pagelle di Dzeko: il bosniaco guida la Roma fino alla fine

Difficile scegliere un migliore in campo per la Roma ieri sera contro il Liverpool. Al termine di una partita che ha regalato tantissime emozioni ma che è stata fatta anche di tanti errori, i voti, buoni e cattivi, si sprecano. Esemplare il caso di Radja Nainggolan, che al contempo è stato forse il migliore e il peggiore. Noi di TMW, comunque, abbiamo assegnato la palma a Edin Dzeko, con tutte le probabilità il miglior giallorosso in assoluto in questa edizione della Champions. Una scelta condivisa anche da alcuni quotidiani in edicola, che comunque al centravanti bosniaco assegnano voti positivi.

Le pagelle di Dzeko

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7

Il Messaggero 6,5

Corriere della Sera 7

TuttoSport 6,5

Corriere dello Sport 7,5