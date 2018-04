Le pagelle di Dzeko: il bosniaco trascina la Roma. MVP all'Olimpico

Per acclamazione pressoché unanime, Edin Dzeko è stato il miglior giocatore della Roma ieri sera. Il primo a crederci e l'ultimo a mollare, col suo gol ha aperto le marcature, con le sue giocate ha tenuto alta la squadra e ha saputo sopperire anche a una prova non indimenticabile di Schick. Dalla cessione di gennaio al trionfo di ieri sera, il passo sembra breve ma non lo è stato. E il bosniaco oggi viene celebrato con pagelle molto positive.

Le pagelle di Dzeko

TuttoMercatoWeb 8

La Gazzetta dello Sport 9

Corriere dello Sport 10

Tuttosport 7,5

Il Messaggero 9

Corriere della Sera 9