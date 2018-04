Le pagelle di Dzeko: l'unica luce in fondo al tunnel giallorosso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Almeno ci prova: il gol della speranza lo firma, come al solito, Edin Dzeko. Si guadagnerebbe anche un rigore ma l'arbitro fa finta di nulla: il migliore in campo secondo tutta la stampa, che lo premia con una sufficienza piena. Tuttosport sottolinea come il suo gol "poteva riaprire tutto", ma l'errore di Gonalons e la rapidità di esecuzione di Suarez probabilmente mettono fine a tutti i sogni di gloria giallorossi. Conferma, nel caso ce ne fosse ulteriore bisogno, che la squadra gira intorno a lui e ai suoi gol.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5



Tuttomercatoweb.com: 6,5