© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi quatto mesi dopo Edin Dzeko torna al gol e sfodera una prestazione maiuscola in quel di Bergamo. "Segna due gol di precisione e prepotenza" scrive in merito al bosniaco VoceGiallorossa per motivare il suo 7,5, mentre La Gazzetta dello Sport evidenzia come "si deprima anche lui e nella ripresa affoga con gli altri". "La bella faccia della Roma" evidenzia, infine, il Corriere dello Sport.

Le pagelle di Edin Dzeko

TuttoMercatoWeb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5

Il Messaggero 7,5

VoceGiallorossa.it 7,5