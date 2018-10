Le pagelle di Dzeko - Non fatelo arrabbiare. E' una macchina da gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prestazione sontuosa. Così TMW ha etichettato la gara di Edin Dzeko, autore ieri di una doppietta e di un assist nel 3-0 rifilato dalla Roma al CSKA Mosca. Dopo la tripletta contro il Viktoria Plzen, il centravanti bosniaco s'è regalato altre due reti. "Cinque gol, mille sorrisi", il commento de 'Il Messaggero'. Per il 'Corriere della Sera' Edin Dzeko è una macchina da gol, per la 'Gazzetta dello Sport' le recenti critiche l'hanno ulteriormente caricato: "Non fatelo arrabbiare, lo scopre anche il CSKA". Di seguito i voti.

Le pagelle di Edin Dzeko

TMW - 8

Repubblica - 8

Corriere della Sera - 8.5

Gazzetta dello Sport - 8

Il Messaggero - 8

Vocegiallorossa - 8