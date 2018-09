Le pagelle di Dzeko: opaco a San Siro. Macchinoso e nervoso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Edin Dzeko tutti si aspettano sempre il massimo, ma ieri sera in molti sono rimasti delusi. Inconcludente il bosniaco e a tratti anche un po' svogliato, soprattutto quando ha rimproverato, in più occasioni i suoi compagni. La sosta dovrà rigenerarlo e a partire da settembre Eusebio Di Francesco spera di averlo al 100%. Fino a oggi il bosniaco ha comunque regalato l'unico successo in campionato dei capitolini, con la perla del Grande Torino. La Roma ha bisogno di quel Dzeko per tornare a sorridere.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 8