Le pagelle di Dzeko: tutto in tre minuti: la traversa grida vendetta

Un colpo di testa con risposta attenta di Strakosha, una clamorosa traversa e un tiro da fuori area uscito di un niente. La partita di Edin Dzeko, dal punto di vista delle occasioni da gol, si è giocata tutta nel recupero del secondo tempo e per poco il bosniaco non è riuscito a decidere la stracittadina, per una rete che avrebbe reso la sua settimana davvero indimenticabile. Resta comunque l'ennesima ottima prestazione del numero 9 giallorosso.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5