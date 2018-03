Le pagelle di Felipe Anderson: il migliore tra i suoi. Problemi alle spalle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata non positiva per la Lazio ma ottima prestazione per Felipe Anderson. Prima l'assist a Immobile, poi il gol del momentaneo 2-1. Le polemiche con Inzaghi sembrano lontanissime, il caso relativo al brasiliano è rientrato grazie alla volontà del giocatore di tornare a essere decisivo e alla bravura del tecnico biancoceleste. Il brasiliano è tornato a essere decisivo e il tecnico potrà sfruttare la sue velocità e la sua fantasia nel prosieguo della stagione, proprio adesso che entrerà nella sua fase calda sia in campionato che in Europa League.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7