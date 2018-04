Le pagelle di Felipe Anderson: ingresso decisivo. Gol fondamentale

© foto di Federico Gaetano

Entra, cambia la partita e indirizza la qualificazione sui binari della Lazio con il gol del 3-2. La partita di Felipe Anderson contro il Salisburgo è riassumibile in queste poche parole e il brasiliano, ancora una volta, è stato l'arma in più di Simone Inzaghi. Il numero 10 biancoceleste è stato uno dei grandi protagonisti della notte europea dei capitolini e in questo momento rappresenta l'uomo in gradi di fare la differenza, sia partendo titolare che, soprattutto, entrando a gara in corso. Le incomprensioni tra il giocatore e il tecnico sono ormai alle spalle, da tempo, Felipe è tornato a essere decisivo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7