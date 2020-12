Le pagelle di Fiorentina-Genoa - Vendetta per Pjaca. Milenkovic evita il cataclisma

vedi letture

FIORENTINA-GENOA 1-1

Marcatori: Pjaca 87’, Milenkovic 97’

FIORENTINA

Dragowski 6,5 - Unico spettatore al Franchi. Fino al gol del Genoa su cui comunque non può nulla. In pieno recupero evita il 2-0 dei liguri per meritarsi la sufficienza piena.

Caceres 5,5 - Il Genoa dalla sua parte spinge poco e l’uruguaiano si permette di andare in avanti con continuità. Pochissimi guizzi ma una presenza costante sulla linea di centrocampo che male non fa.

Milenkovic 7 - Scamacca è il più in forma del Genoa e lo si vede subito in un’occasione e con tutto il movimento dell’ex Sassuolo. Nikola però gestisce tutto con grande serenità assieme a Pezzella. Al 97’ si conquista il gol che vale il pareggio con la rabbia di chi non si risparmia mai.

Pezzella 6 - Solita prestazione da leader. Se i pericoli creati dai rivali sono pochissimi, prova a farsi vedere in avanti. Buona prova.

Biraghi 6 - Spento nella prima frazione come tutto il resto della squadra, nella ripresa si accende con almeno tre occasioni create. In area però non c’è mai nessuno che sappia sfruttare i palloni che arrivano dalla sua zona.

Amrabat 5,5 - Corre, tanto. Tantissimo. Spesso però la sensazione è che lo faccia con poco costrutto. Il giocatore ammirato all’Hellas però è tutt’altra cosa.

Pulgar 5 - Senza infamia e senza lode. (dal 93’ Kouame SV)

Castrovilli 5,5 - Schierato come esterno sulla trequarti da Prandelli prova con le sue giocate a dare il cambio di marcia ma non riuscendoci. Esce al 40’ per un problema muscolare dovuto, probabilmente, ad un colpo preso nei primi 60” di gioco. (dal 40’ Bonaventura 6 - Decisamente più in palla di tutto il resto della squadra. Al 69’ trova il gol ma Banti annulla. Come esterno sulla trequarti è decisamente più a suo agio del compagni di cui ha preso il posto)

Callejon 5,5 - Il giocatore letale di Napoli è ancora un ricordo, ma lo spagnolo appare sempre più dentro al gioco dei viola. La condizione però appare ancora tutta da definire. (dal 77’ Borja Valero SV)

Vlahovic 5, - L’unica occasione vera del primo tempo porta la sua firma e anche nella ripresa, nel bene o nel male, è l’uomo più pericoloso. Si meriterebbe anche la gioia del gol ma l’imprecisione e Bonaventura gliela negano (dal 77’ Cutrone SV)

Ribery 5 - Sembra la versione “taroccata” del francese visto nella passata stagione a Firenze. Che sia un problema di motivazioni o di condizione il 7 viola oggi non è un valore aggiunto per la sua squadra. Ed è un problema. Ancor più grosso se dovesse diventare anche un problema. (dal 77’ Eysseric SV)

All. Prandelli 5,5 - Non cambia l’undici titolare rispetto alla gara contro il Milan, con un 4-2-3-1 votato al possesso, ma la squadra nel primo tempo risulta sterile come di consueto. Nella ripresa la musica cambia e la squadra sembra trovare convinzioni ed occasioni. Il triplice cambio a metà tempo sconquassa tutto e la squadra va sotto. Nel finale il gol di Milekovic evita il cataclisma.

GENOA

Marchetti 6 - Il tiro-cross iniziale di Pulgar per poco non lo sorprende, ma rimedia. Urla come un ossesso finché non deve alzare bandiera bianca per via di un infortunio.

(dal 65' Paleari 6 - Un paio di minuti per scaldarsi, poi deve entrare. Sarebbe battuto da Bonaventura, ma il VAR lo salva: prova a fermare l'1-1 murando Eysseric, ma su Milenkovic deve arrendersi).

Goldaniga 6,5 - Nella strana difesa di Maran è quello che spinge di più, e per due volte nel primo tempo offre palloni interessanti non sfruttati dai compagni. Quando torna centrale, paradossalmente, si evidenzia meno.

Bani 6 - Mette il fisico al servizio e non ha paura di fare la lotta con nessuno. Aggredisce Vlahovic e non lo soffre finché la Fiorentina non cresce. Stava per evitare il pari di Milenkovic.

Zapata 6 - Deputato alla marcatura di Vlahovic, il colombiano fa valere la sua esperienza nel duello, limitando il serbo nei metri più vicini alla porta. Fuori per infortunio a fine primo tempo.

(dal 37' Ghiglione 5,5 - Il cross di Amrabat al 70' lo trova tagliato fuori, ma per sua fortuna il VAR segnala e Doveri annulla. Non un ingresso felice: dal suo lato Biraghi sfonda spesso e volentieri).

Masiello 6,5 - Escluso Pjaca, è lui il migliore in campo. Faro degli undici che iniziano l'incontro: adattato al ruolo di terzino sinistro, non fa una piega e limita Callejon per larghissimi tratti.

Lerager 6 - Anche per lui è una serata in cui è chiamato ad un ruolo non proprio nelle sue corde. Si posiziona a destra, anche se gioca spesso più stretto per aiutare la fase difensiva. Quella in cui si distingue di più.

Radovanovic 6 - Fa la legna necessaria, mettendo subito le cose in chiaro con Castrovilli: tra le altre cose il pestone che gli rifila lo costringerà fuori dal campo. Esce nel finale, dove forse sarebbe servito.

(dall'80' Behrami s.v.)

Sturaro 6 - Parte da interno sinistro, in teoria, ma lo si trova un po' da tutte le parti. Impossibile non decantare le sue doti dinamiche e aerobiche, anche se non è supportato dalle intuizioni tecniche.

Pellegrini 6 - Molto frizzante nella prima frazione, è lui a spezzare la monotonia dei primi 45' con le sue accelerazioni. Più guardingo nella ripresa e nel finale, anche per via dell'ammonizione.

Shomurodov 5,5 - L'uzbeko prova un paio di accelerazioni palla al piede, ma non sembra proprio la sua serata. Fermato spesso e volentieri, dopo un'oretta Maran preferisce toglierlo dal campo.

(dal 65' Pjaca 7 - Firma decisiva sull'incontro, da grande attaccante. Non c'è il pubblico, ma virtualmente è come se si fosse preso una sorta di rivincita nei confronti di una tifoseria con la quale non ha proprio legato).

Scamacca 5,5 - Grande indiziato dell'incontro per i rifornimenti offensivi del Genoa, non si presenta all'appuntamento con il piglio giusto. Qualche buona sponda, specie nel primo tempo, ma anche troppi leziosismi.

(dall'80' Destro 5,5 - Passi il recupero palla, in collaborazione con Behrami, su Borja Valero dal quale nasce poi l'azione del gol di Pjaca, ma ha poi la palla per lo 0-2, e si fa murare da Dragowski: poteva cambiare tutto).

Allenatore: Maran 6 - Deve reinventare il Genoa, e lo fa proponendo un 4-4-2 tutto compattezza, con una difesa fatta di soli difensori centrali più un mediano e un terzino sulle fasce a centrocampo. La sua squadra risponde presente nell'approccio, e nel primo tempo contiene bene le iniziative degli avversari. Nella ripresa la squadra di Prandelli sembra prendere il sopravvento, ma nel finale ecco il gol di Pjaca che sembra regalare la vittoria. Sembra.