Le pagelle di Gagliardini - Peggiore in campo, sul 2-1 fa la figura del palo della luce

Serata complicata per Roberto Gagliardini, definito dalla Gazzetta dello Sport il peggiore in campo per l'Inter: il centrocampista ha sulla coscienza la seconda rete del Siviglia, facendo 'la figura del palo della luce'. Svagato anche in occasione del 3-2, perde il duello con l'ex Banega. Dà il suo apporto per i recuperi del possesso, ma quando ha la palla tra i piedi sbaglia tanto e diventa facilmente leggibile con giocate simili, secondo i colleghi di FcInterNews.

I voti:

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

FcInterNews.it: 5

Corriere dello Sport: 5