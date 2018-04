Le pagelle di Gareth Bale: incupito, impreciso, sostituito

© foto di J.M.Colomo

Gareth Bale è una delle grandi delusioni di ieri in casa Real Madrid: Zidane gli dà fiducia schierandolo al posto di Benzema, pensando magari di sfruttarne la velocità in contropiede ma il gallese scontenta ampiamente. Va vicino al gol, è vero, ma non basta per guadagnarsi la conferma nella ripresa: rimane negli spogliatoti nella pausa fra i tempi e l'impressione generale è che questo sia l'epilogo della sua avventura a Madrid. Troppo condizionato dagli infortuni, non riesce ad essere decisivo come ai bei tempi e dopo aver vinto tutto, e ripetutamente, sembra arrivato il momento del suo ritorno in Inghilterra.

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere della Sera - 5

Tuttosport - 5

La Stampa - 4,5

Corriere dello Sport - 5

TuttoMercatoWeb.com - 4,5