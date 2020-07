Le pagelle di Gasperini - Dea poco brillante: la ribalta e vince la nona partita di fila

Una delle qualità fondamentali per essere riconosciuto come un tecnico di alto livello è la lettura di una partita durante il suo svolgimento. Se si è in grado di capire il match poi si può intervenire su di esso cambiandone l'andamento e l'epilogo. Ieri Gian Piero Gasperini ha fatto esattamente questo. Sullo 0-0 mette dentro De Roon, Malinovskyi e Muriel, togliendo un difensore, un centrocampista e un fantasista e la Dea conquista i tre punti. L'Atalanta, scrive TMW "è meno brillante del solito, ma lui non gioca mai per il pareggio" e infatti non lo fa. Nono successo consecutivo per l'Atalanta che adesso punta diritta alla medaglia d'argento in campionato.

LE PAGELLE DI GIAN PIERO GASPERINI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5