Le pagelle di Gasperini: le seconde linee convincono e il merito è suo

© foto di www.imagephotoagency.it

Al momento della lettura delle formazioni ufficiali in molti hanno storto il naso, visto che la sua Atalanta, per la gara dell'Olimpico contro la Roma, era schierata in campo con molte seconde linee. Il campo però ha detto altro e solo per un pelo i bergamaschi non sono riusciti a fare bottino pieno contro la Roma. Il merito è senza dubbio anche di Gian Piero Gasperini, capace di tenere tutti i suoi giocatori sulla corda e di poter contare sull'ottima tenuta di tutta la sua rosa che potrà dire la sua in zona Europa League anche in questo campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7