vedi letture

Le pagelle di Gent-Roma, Mkhitaryan dà qualità. David stellina dei belgi

ROMA

Pau Lopez 6: Non può niente sul primo gol di David. In un paio di uscite alte non si distingue per la sicurezza da dare ai compagni di reparto.

Spinazzola 5: E' complice di Mancini in occasione del vantaggio del Gent. In attacco, dove potrebbe fare di più, spesso ha il braccino. Anche nella ripresa patisce i continui inserimenti avversari. Alla fine Fonseca è costretto a cambiarlo mettendo forze fresche. (Dal 67' Santon 5,5: Entra per provare a contrastare le discese sulla sinistra del Gent. Il compito non è facile, ma alla fine non arrivano altri gol).

Mancini 5: Come sempre quando ha il pallone tra i piedi sa cosa fare e lo fa bene, ma stasera è apparso molto più svagato quando la palla era tra i piedi degli avversari. Sul gol di David, se lo perde lasciandolo alle spalle, ma non è stata l'unica volta. Nella ripresa viene spostato a centrocampo ma la serata non è di quelle positive.

Smalling 6: Rispetto ai compagni di reparto è sicuramente più attento e meno impreciso anche nelle chiusure. Anche nel secondo tempo mantiene la calma mettendoci anche molto fisico.

Kolarov 6: Pronti, via e colpisce un palo che grida ancora vendetta. Successivamente si vede poco, anche perché dalla sua parte il Gent attacca meno rispetto all'altra fascia.

Cristante 5,5: In difficoltà come tutto il centrocampo della Roma nel primo tempo, anche nella ripresa fa capolino in avanti solo quando viene "coperto" da Mancini.

Veretout 5,5: I giocatori del Gent, senza dubbio meno tecnici dei giallorossi, gli sbucano da tutte le parti e per vie centrali rischiano di fare male. Prende un calcione nella ripresa abbassa ulteriormente il rendimento fino al cambio. (Dal 78' Fazio 6: Entra e dà fisicità alla Roma quando il Gent prova a dare l'assalto finale).

Perez 6: Meno pimpante rispetto alla partita d'andata, è bravo comunque a non estranearsi dal gioco difensivo. Nella ripresa si fa vedere un po' di più ma sbaglia almeno un paio di ripartenze che potevano essere sfruttare meglio (Dall'84' Villar S.V.).

Mkhitaryan 6,5: L'assist per Kluivert è un cioccolatino che vale il prezzo del biglietto. E' il migliore dell'attacco romanista, sicuramente il più pimpante e colui che dà maggiore qualità in avanti.

Kluivert 7: Torna titolare in Europa e segna subito un gol pesantissimo dopo tre mesi all'asciutto. Partita di sostanza anche nei ripiegamenti, la concorrenza forse lo ha svegliato.

Dzeko 5,5: Spallate d'autore in mezzo ai difensori del Gent. Poche occasioni di fare male nel corso del primo tempo. Da lui ci si attende molto di più però, soprattutto negli ultimi venti metri. Serata nì.

Fonseca 6: Passare il turno era l'unica cosa che contava in questa serata belga. Il tecnico portoghese si prende il pareggino e pensa subito alla prossima partita. Servirà qualcosa in più a centrocampo per sperare di ritrovare qualità, ma la sensazione è che sia più demerito dei suoi giocatori che del tecnico in prima persona.

GENT

Kaminski 6 - Esente da colpe sul gol, dimostra buona sicurezza sulle palle alte e sui (pochi) tiri in porta della Roma.

Castro-Montes 5,5 - Accompagna la manovra in fase offensiva, senza perdere di vista Kluivert alle sue spalle. Ma in occasione del gol c'è anche il suo errore nel posizionamento a fronteggiare Mkhitaryan.

Plastun 5 - In difficoltà nel primo tempo, quando la Roma attacca con la palla a terra e a gran velocità. Forse anche in sofferenza fisica, nella ripresa lascia il campo quando il Gent decide di andare tutti all'attacco. Dall'81' Niangbo s.v.

Ngadeu-Ngadjui 6 - Importante il suo apporto sulle palle alte, toglie così spesso le castagne dal fuoco. Più impacciato, come il compagno, nel gioco basso.

Mohammadi 6 - Spinge per tutta la partita, senza risparmiarsi mai. Rivedibile in fase difensiva, tutto sommato sulla sua fascia la Roma sfonda poco.

Kums 6 - La sua visione di gioco s'era intravista anche nella sua avventura italiana e stasera ne ha dato un altro assaggio. Bravo nella scelta della giocata, a volte però patisce fisicamente la Roma.

Owusu 5,5 - Male nel primo tempo, in cui soffre la velocità offensiva di una Roma abbastanza in palla. Meglio nella ripresa, ma non impeccabile.

Odjidja 7 - Fisico, esplosiva e tecnico. Un gran bel talento il numero 8 del Gent, che trova sempre il varco per far male alla Roma, sbattendo più volte su Pau Lopez. Imprendibile, a tratti.

Bezus 6,5 - Non dà punti di riferimento, supporta in fase difensiva e non sparisce mai. A referto anche l'assist per la rete di David con una scodellata in area perfetta. Dal 66' Kvilitaia 5,5 - Su un paio di imbeccate sbaglia il controllo determinante. Venticinque minuti senza lasciare troppo il segno.

Depoitre 6 - Si muove bene su tutto il fronte offensivo e combina spesso coi tempi giusti con David e gli altri. Trova poco, però, la via della porta. Dal 66' Chakvetadze 5,5 - Prova a dare nuova verve all'attacco, ma finisce col pestarsi spesso i piedi coi compagni. Da registrare.

David 7 - Una bella sorpresa per il Gent, una brutta sorpresa per la Roma. Si infila tra le maglie giallorosse con una facilità disarmante e infatti trova subito il gol. E poi sfiora la doppietta.