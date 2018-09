Le pagelle di Gervinho: gol e non solo. L'ivoriano il migliore del Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vera e propria spina nel fianco per la difesa della Juventus, non solo per il gol ma per tutta la sua partita fatta di dribbling e accelerazioni che hanno messo in crisi la retroguardia bianconera. Gervinho è tornato a calcare i campi della Serie A e ha ripreso da dove aveva lasciato, ovvero dalla sua velocità. D'Aversa può sorridere vedendo l'ivoriano in azione e la salvezza del Parma passa anche dai suoi piedi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7