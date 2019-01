Se Pellissier è il leader storico del Chievo, Emanuele Giaccherini è il motore che muove oggi la formazione di Domenico Di Carlo. Al di là del gol annullato l'ex Napoli e Juventus non si ferma per tutta la partita, provandoci "fino alla fine" scrive La Gazzetta dello Sport, giustificando anche le sirene del mercato che si sentono per lui da SPAL e Parma. Davvero un peccato per il gol invalidato per un piede "galeotto" di Pellissier. Se il Chievo ha ancora chance salvezza, molte passano dalle giocate del Giak.

Le pagelle di Emanuele Giaccherini

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 7

Corriere della Sera 6