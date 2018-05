Le pagelle di Giaccherini: gol da cineteca per la salvezza del Chievo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol da cartolina, nel suo ex stadio, per regalare la salvezza al Chievo Verona. Emanuele Giaccherini ha segnato una delle reti più belle della Serie A che si sta per concludere e in un colpo solo ha contribuito alla vittoria dei gialloblù a Bologna e alla conquista della matematica permanenza in Serie A, per una squadra, quella di D'Anna, che potrà adesso gestire i due punti di vantaggio sul Crotone, attualmente terzultimo, nella partita del Bentegodi contro il Benevento che chiuderà il campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7