Le pagelle di Giampaolo: 4 gol presi all'Olimpico. Europa lontana

Dopo una prima parte di campionato da incorniciare la Sampdoria si è sciolta come neve al sole e le colpe, come spesso accade, sono ricadute anche su Marco Giampaolo, tecnico dei blucerchiati. Ennesima imbarcate del girone di ritorno per i liguri e zona Europa League adesso lontana 3 punti. Serve un cambio di marcia nelle ultime quattro giornate, per riprendere la retta via dopo mesi molto molto difficili, che hanno messo in secondo piano tutto ciò che di bello era stato fatto nel girone d'andata, quando l'Europa sembrava essere cosa veramente alla portata.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4,5