Le pagelle di Giampaolo: altra sconfitta. L'Europa adesso è un miraggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua Sampdoria si è sciolta come neve al sole nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e adesso sesto e settimo posto sono distanti rispettivamente sei e cinque punti, per una corsa all'Europa che nelle ultime due giornate andrà probabilmente avanti senza che i blucerchiati possano dire la loro. Marco Giampaolo non è riuscito a ripetere lo splendido girone d'andata e nelle ultime settimane sono state poche le gioie per i tifosi doriani. Possibile che a fine anno le strade del tecnico del club ligure si separino, con lo stesso allenatore che alla fine non ha certo lasciato un segno indelebile nelle storia della Samp.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5