Le pagelle di Giampaolo: trasferte disastrose. Europa in bilico

Una domenica da dimenticare e la corsa all'Europa che si complica in modo significativo. La Sampdoria è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Crotone e le colpe sono anche del tecnico Marco Giampaolo che non riesce a far cambiare marcia ai suoi lontano da Marassi. Sono sei le sconfitte nelle ultime sette trasferte dei blucerchiati e questo dato deve far riflettere l'allenatore. Mancano 10 giornate alla fine della stagione e per raggiungere l'Europa League la Sampdoria dovrà cambiare marcia lontano da Genova.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Il Secolo XIX: 4,5